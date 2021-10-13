В Башкирии разыскали браконьера, застрелившего семью лебедей

13:20, 13 окт 2021

В Башкирии полицейские установили личность браконьера, застрелившего семью лебедей из семи птиц на озере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РБ.







Подозреваемым стал 58-летний житель Учалинского района. Мужчина признался, что действительно совершил отстрел птиц на озере около деревни Сураманово в конце сентября. У него изъяли ружье, на которое имелось разрешение.



В ближайшее время материалы дела будут переданы в Министерство природопользования и экологии РБ. Селянину грозит административная ответственность за отстрел птиц, охота на которых запрещена.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось сообщение о жестокой расправе над семьей ледебей-шипунов. Жители деревни сообщали, что птицы доверяли людям и сами подплывали к ним. Семь пернатых уже готовились к перелету на юг, когда их отстрелить «герой». Именно местные жители помогли полицейским установить автомобиль, на котором передвигался браконьер.





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Фото: пресс-служба МВД России по РБ