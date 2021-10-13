В Башкирии мужчина получил смертельные ожоги, пытаясь потушить загоревшуюся лодку

17:42, 13 окт 2021

В Башкирии произошёл трагический случай. В деревне Саузово Краснокамского района мужчина 1957 года решил самостоятельно потушить лодку, загоревшуюся на берегу озера. Однако не справился и получил сильные ожоги.



Госкомитет РБ по ЧС сообщает, что это случилось 23 сентября. К сожалению, на днях стало известно, что мужчина скончался в больнице.



Также ведомство сообщает, что за прошедший период текущего года в республике на пожарах травмы различной степени тяжести получили 193 человека. Основными видами травм при пожарах являются ожоги и отравление продуктами горения.



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