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В Башкирии мужчина получил смертельные ожоги, пытаясь потушить загоревшуюся лодку

В Башкирии мужчина получил смертельные ожоги, пытаясь потушить загоревшуюся лодку

17:42, 13 окт 2021

В Башкирии произошёл трагический случай. В деревне Саузово Краснокамского района мужчина 1957 года решил самостоятельно потушить лодку, загоревшуюся на берегу озера. Однако не справился и получил сильные ожоги.

Госкомитет РБ по ЧС сообщает, что это случилось 23 сентября. К сожалению, на днях стало известно, что мужчина скончался в больнице.

Также ведомство сообщает, что за прошедший период текущего года в республике на пожарах травмы различной степени тяжести получили 193 человека. Основными видами травм при пожарах являются ожоги и отравление продуктами горения.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Краснокамский район
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