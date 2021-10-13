Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе двое детей отравились хлоркой в бассейне оздоровительного комплекса (видео)

В Уфе двое детей отравились хлоркой в бассейне оздоровительного комплекса (видео)

20:11, 13 окт 2021

В Уфе двое детей отравились хлоркой в оздоровительном комплексе. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

По данным следствия, детям в одном из оздоровительных комплексов стало плохо из-за резкого запаха хлорки в бассейне. Один из них почувствовал недомогание, и его увезли в больницу. Ему диагностировали отравление парами хлора. В дело вмешались следователи.

— Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики, — прокомментировали в следкоме.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: