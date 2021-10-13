В Уфе двое детей отравились хлоркой в бассейне оздоровительного комплекса (видео)
20:11, 13 окт 2021
В Уфе двое детей отравились хлоркой в оздоровительном комплексе. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.
По данным следствия, детям в одном из оздоровительных комплексов стало плохо из-за резкого запаха хлорки в бассейне. Один из них почувствовал недомогание, и его увезли в больницу. Ему диагностировали отравление парами хлора. В дело вмешались следователи.
— Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики, — прокомментировали в следкоме.