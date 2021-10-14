В Башкирии произошел пожар в храме Екатерины Великомученицы

14:06, 14 окт 2021

Сегодня, 14 октября, рано утром в Краснокамском районе Башкирии произошёл крупный пожар. Подробности сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.



Огнём охватило церковь Екатерины Великомученицы, которая расположена в деревне Шушнур. Выяснилось, что возгорание зафиксировано в молитвенной комнате.



Огонь повредил церковные принадлежности, стены, потолок. К счастью, пострадавших и погибших нет. Огонь удалось ликвидировать за 11 минут.



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Источник: bash.news