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В Башкирии произошел пожар в храме Екатерины Великомученицы

В Башкирии произошел пожар в храме Екатерины Великомученицы

14:06, 14 окт 2021

Сегодня, 14 октября, рано утром в Краснокамском районе Башкирии произошёл крупный пожар. Подробности сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Огнём охватило церковь Екатерины Великомученицы, которая расположена в деревне Шушнур. Выяснилось, что возгорание зафиксировано в молитвенной комнате.

Огонь повредил церковные принадлежности, стены, потолок. К счастью, пострадавших и погибших нет. Огонь удалось ликвидировать за 11 минут.

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Источник: bash.news
Теги: Краснокамский район происшествия пожар
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