В Башкирии произошел пожар в храме Екатерины Великомученицы
14:06, 14 окт 2021
Сегодня, 14 октября, рано утром в Краснокамском районе Башкирии произошёл крупный пожар. Подробности сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Огнём охватило церковь Екатерины Великомученицы, которая расположена в деревне Шушнур. Выяснилось, что возгорание зафиксировано в молитвенной комнате.
Огонь повредил церковные принадлежности, стены, потолок. К счастью, пострадавших и погибших нет. Огонь удалось ликвидировать за 11 минут.
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Источник: bash.news
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