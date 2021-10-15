В Уфе трагически погиб молодой мужчина

10:15, 15 окт 2021

В Уфе мужчина погиб после пожара в своей квартире. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







Информация о возгорании поступила в 04:55 сегодня, 15 октября. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Блюхере. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

Читайте также: В Башкирии произошел пожар в храме Екатерины Великомученицы

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба МЧС России по РБ

Прибывшие спасатели установили, что горит однокомнатная квартира. Из нее пожарные смогли эвакуировать 32-летнего мужчину. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи, однако через несколько минут гражданин скончался. В 05:16 пожар был локализован, в 05:20 ликвидировано открытое горение. В настоящее время причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.