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В Уфе трагически погиб молодой мужчина

В Уфе трагически погиб молодой мужчина

10:15, 15 окт 2021

В Уфе мужчина погиб после пожара в своей квартире. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Информация о возгорании поступила в 04:55 сегодня, 15 октября. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Блюхере. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. 


Прибывшие спасатели установили, что горит однокомнатная квартира. Из нее пожарные смогли эвакуировать 32-летнего мужчину. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи, однако через несколько минут гражданин скончался. В 05:16 пожар был локализован, в 05:20 ликвидировано открытое горение. В настоящее время причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа пожар
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