В Уфе трагически погиб молодой мужчина

В Уфе мужчина погиб после пожара в своей квартире. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Информация о возгорании поступила в 04:55 сегодня, 15 октября. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Блюхере. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
Прибывшие спасатели установили, что горит однокомнатная квартира. Из нее пожарные смогли эвакуировать 32-летнего мужчину. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи, однако через несколько минут гражданин скончался. В 05:16 пожар был локализован, в 05:20 ликвидировано открытое горение. В настоящее время причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.