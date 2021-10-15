В Башкирии скончалась вице-мэр Уфы по финансовым вопросам Гульнара Валиева

12:28, 15 окт 2021

На 50-м году жизни скоропостижно скончалась первый заместитель главы администрации Уфы, начальник финансового управления Гульнара Валиева. Её сердце остановилось 15 октября 2021 года. Как сообщили в столичной мэрии, чиновница ушла из жизни после осложнений, вызванных COVID-19.







Прощание с вице-мэром столицы Башкирии состоится16 октября в 9 часов, траурный митинг – в 10 часов в Городском дворце культуры (Уфа, проспект Октября, 137).

Гульнара Валиева родилась 4 февраля 1972 года в деревне Мурдашево Стерлитамакского района республики. Окончила Стерлитамакский технологический техникум, Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Башкирии по специальностям «экономика» и «юриспруденция». Начав трудовую деятельность в сфере финансов в 1990 году ревизором-инспектором в Стерлитамакском городском финансовом отделе, прошла профессиональный путь до заместителя главы Администрации Стерлитамака по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового управления. В этой должности она трудилась с 2011 года, вплоть до назначения в Администрацию Уфы в 2017 году.



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Фото: Горсовет Уфы