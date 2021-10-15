Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии зафиксировали 3 очага лесных пожаров

В Башкирии зафиксировали 3 очага лесных пожаров

14:44, 15 окт 2021

В Альшеевском и Кугарчинском районах Башкирии зарегистрировано три лесных пожара. Подробности рассказали сотрудники МЧС по Башкирии.

Как сообщают спасатели, один из пожаров возник недалеко от села Аврюзово.

– Угрозы населенному пункту нет. Пожар локализован на площади 21 гектара. Тушение продолжается. Еще один пожар зарегистрирован недалеко от села Отрада. Пожар локализован на площади восемь гектар. Тушение продолжается. Отмечаем также, что за сутки на территории республики было зарегистрировано 29 термических точек, из них 20 подтвердились, – сообщили специалисты МЧС.
Третий пожар возник в восьми километрах от села Бекечево. Как сообщается, никакой угрозы поселению нет, пожар локализован на площади 0,2 гектара.

Читайте также:

В Уфе трагически погиб молодой мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: пожар Альшеевский район Кугарчинский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: