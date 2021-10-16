В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело женщины

09:38, 16 окт 2021

При пожаре в частном кирпичном доме с печным отоплением погибла пожилая хозяйка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.







ЧП произошло вечером 15 октября в деревне Калмакларово Салаватского района. Загорелся кирпичный одноэтажный дом с печным отоплением площадью 64 кв. метра. Очевидцы вызвали пожарных.



Незамедлительно спасательные подразделения прибыли на место и потушили огонь. В ходе тушения они обнаружили тело хозяйки дома.



Для выяснения причин возгорания работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Предполагаемая причина – неосторожность при курении в доме. Опрос соседей погибшей показал, что женщина злоупотребляла спиртным и курила.

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