В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело женщины
09:38, 16 окт 2021
При пожаре в частном кирпичном доме с печным отоплением погибла пожилая хозяйка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
ЧП произошло вечером 15 октября в деревне Калмакларово Салаватского района. Загорелся кирпичный одноэтажный дом с печным отоплением площадью 64 кв. метра. Очевидцы вызвали пожарных.
Незамедлительно спасательные подразделения прибыли на место и потушили огонь. В ходе тушения они обнаружили тело хозяйки дома.
Для выяснения причин возгорания работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Предполагаемая причина – неосторожность при курении в доме. Опрос соседей погибшей показал, что женщина злоупотребляла спиртным и курила.