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В Башкирии мужчину застукали за совершением развратных действий у школы

В Башкирии мужчину застукали за совершением развратных действий у школы

12:17, 16 окт 2021

В столице Башкирии правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который приставал к ребёнку около школы. В сети распространяется ориентировка с фотороботом предполагаемого преступника.

Как сообщил агентству «Башинформ» собственный источник, знакомый с ситуацией, педофил пытался совратить школьницу 15 октября на Черниковской улице. Однако преступление предотвратил случайный прохожий.

На вид разыскиваемому мужчине 28-33 года, европейский тип лица, худощавое телосложение. Компетентные органы уже возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Соцсети
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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