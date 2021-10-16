В Башкирии мужчину застукали за совершением развратных действий у школы
12:17, 16 окт 2021
В столице Башкирии правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который приставал к ребёнку около школы. В сети распространяется ориентировка с фотороботом предполагаемого преступника.
Как сообщил агентству «Башинформ» собственный источник, знакомый с ситуацией, педофил пытался совратить школьницу 15 октября на Черниковской улице. Однако преступление предотвратил случайный прохожий.
На вид разыскиваемому мужчине 28-33 года, европейский тип лица, худощавое телосложение. Компетентные органы уже возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: Соцсети
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