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Массовая авария в Башкирии: столкнулись четыре автомобиля, пострадали три человека

Массовая авария в Башкирии: столкнулись четыре автомобиля, пострадали три человека

17:52, 16 окт 2021

Три человека пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей в Иглинском районе. Авария произошла в полдень на 1498 км трассы Самара-Уфа-Челябинск.

Как сообщает источник, 47-летний житель Челябинской области, управляя грузовиком «Volvo», наехал на остановившийся автомобиль «Лада Веста». От удара отечественная «Лада» столкнулась с попутной «Renault Logan». Затем «Renault» столкнулся с попутным грузовиком «ГАЗ Некст».


В результате аварии 36-летний водитель «Лады», а также 49-летний водитель «Renault» и его 61-летняя пассажирка получили ранения различной степени тяжести. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии автомобиль вылетел в кювет. В результате аварии погиб водитель.


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Источник: gtrk.tv
Теги: Иглинский район ДТП происшествия
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