Массовая авария в Башкирии: столкнулись четыре автомобиля, пострадали три человека

17:52, 16 окт 2021

Три человека пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей в Иглинском районе. Авария произошла в полдень на 1498 км трассы Самара-Уфа-Челябинск.





Как сообщает источник, 47-летний житель Челябинской области, управляя грузовиком «Volvo», наехал на остановившийся автомобиль «Лада Веста». От удара отечественная «Лада» столкнулась с попутной «Renault Logan». Затем «Renault» столкнулся с попутным грузовиком «ГАЗ Некст».





В результате аварии 36-летний водитель «Лады», а также 49-летний водитель «Renault» и его 61-летняя пассажирка получили ранения различной степени тяжести. Начато разбирательство.





Ранее сообщалось о том, что в Башкирии автомобиль вылетел в кювет. В результате аварии погиб водитель.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram