В Башкирии пропал житель Уфы Ильгам Янбердин

18:55, 16 окт 2021

В уфимском микрорайоне Инорсе пропал общественник Ильгам Янбердин. Об этом сообщила сегодня, 16 октября, его гражданская жена Расима.







Мужчина ушел из дома в ночь с 10 на 11 октября и до сих пор не вернулся. По словам Расимы, на телефон он не отвечает, с родственниками на связь не выходил.

— Мама и брат живут в Хайбуллинском районе, но с ними он не связывался. Телефон недоступен с понедельника. У меня нет предположений, куда бы он мог пойти. Мы редко к кому ходили, в основном постоянно дома, — рассказала женщина.

Расима сообщила, что уже написала заявление в полицию.

По ее словам, в день пропажи он был одет в синие джинсы, белую кофту, синий пиджак, бежевую куртку с капюшоном и темно-коричневые ботинки.



Ильгам Янбердин участвовал в различных протестных акциях, включая митинги в защиту шихана Куштау. В ноябре Кировский райсуд Уфы приговорил его к 20 часам обязательных работ за организацию несанкционированного митинга у здания Курултая Башкирии.

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