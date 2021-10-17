В Башкирии водитель Skoda Octavia сбил на "зебре" 12-летнего подростка

16:12, 17 окт 2021

Накануне в Ишимбае водитель автомобиля Skoda Octavia сбил на "зебре" 12-летнего мальчика. Момент наезда попал в объектив камеры наружного наблюдения.







ДТП произошло 14 октября. С правой полосы автомобиль уступил дорогу школьнику, однако по левой ехал 39-летний мужчина, который не стал останавливаться перед "зеброй", в результате чего подросток угодил под колеса иномарки. От удара его отбросило на несколько метров.



Пострадавший самостоятельно поднялся и дошел до тротуара, однако там он и упал от боли. Известно, что у него открытые переломы рук и перелом ноги. Врачи уже прооперировали мальчика.

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