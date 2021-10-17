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В Башкирии во время заготовки дров в лесу мужчину придавило деревом

В Башкирии во время заготовки дров в лесу мужчину придавило деревом

16:18, 17 окт 2021

В Чишминском районе заготовка дров 17 октября чуть не закончилась трагедией.

Как сообщил Госкомитет РБ по ЧС, семейная пара отправилась лес. Супруги решили пополнить запас дров на зиму. Они не ожидали, что может произойти что-то ужасное.

По стечению обстоятельств, одно из срубленных деревьев упало на другое, которое рухнуло на мужчину 1983 года рождения. В результате несчастного случая пострадавший оказался придавлен деревом.

Супруга незамедлительно позвонила в Центр обработки вызовов Системы-112. На месте происшествия спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали его в руки медиков.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: госкомитет по ЧС
Теги: происшествия
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