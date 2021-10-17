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В Башкирии пропавшую женщину нашли мертвой

В Башкирии пропавшую женщину нашли мертвой

17:33, 17 окт 2021

В Башкирии прекращены поиски 50-летней жительницы Иглинского района Оксаны Пугачевой. К сожалению, женщину нашли мертвой – печальную новость сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Что именно случилось с женщиной, и где обнаружили ее тело, поисковики уточнять не стали. По некоторым неуточненным данным смерть сельчанки могла иметь криминальный характер.

Напомним, Оксана Пугачева пропала еще 26 сентября. Она вышла из своего дома в селе Петровское по делам, но обратно так и не вернулась. Обеспокоенные родственники написала заявление о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Спустя три недели безуспешных поисков тело женщины было найдено.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: поиск Иглинский район
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