В Башкирии полицейские протащили по асфальту пенсионерку (видео)

18:37, 17 окт 2021

В Стерлитамаке при попытке проехать на автобусе «Башавтотранса» задержали пенсионерку. Об этом сегодня, 17 октября, сообщилодин из телеграм-каналов. В Сети появилось видео задержания — на нем пенсионерку сначала волокут по земле, а потом под руки ведут к автомобилю полиции.





— Уберите руки от нее! — кричит за кадром очевидица происходящего. — Это что, преступник?



В МВД сообщили, что полицейские прибыли по вызову работников автовокзала, которые пожаловались на то, что пассажирка задерживает отправление автобуса.





— Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы установили, что женщина в нарушение указа главы Башкирии пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс Кумертау Уфа , без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию, — рассказали в МВД. — При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта.

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В полиции добавили, что пенсионерку доставили в отдел, где в отношении нее был составлен административный протокол.