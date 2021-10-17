В Башкирии в лесу обнаружили личные вещи пропавшего активиста Ильгама Янбердина

21:37, 17 окт 2021

В Башкирии уже 6 день разыскивают пропавшего активиста Куштау Ильгама Янбердина. Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», в лесу неподалеку возле его дома были найдены куртка, пиджак, джемпер и телефон, принадлежащие мужчине.







Отметим, что в последний раз Ильгама Янбердина видели 11 октября. Его супруга Расима сообщила, что муж хотел пойти на флешмоб в честь защиты памятника Салавату Юлаеву, однако и там он не появлялся. Телефон Янбердина почти сразу оказался выключенным, и никто из знакомых не мог даже предположить, где может находиться активист. Его местонахождение по-прежнему остается неизвестным.

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