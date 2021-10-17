Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в лесу обнаружили личные вещи пропавшего активиста Ильгама Янбердина

В Башкирии в лесу обнаружили личные вещи пропавшего активиста Ильгама Янбердина

21:37, 17 окт 2021

В Башкирии уже 6 день разыскивают пропавшего активиста Куштау Ильгама Янбердина. Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», в лесу неподалеку возле его дома были найдены куртка, пиджак, джемпер и телефон, принадлежащие мужчине.

Отметим, что в последний раз Ильгама Янбердина видели 11 октября. Его супруга Расима сообщила, что муж хотел пойти на флешмоб в честь защиты памятника Салавату Юлаеву, однако и там он не появлялся. Телефон Янбердина почти сразу оказался выключенным, и никто из знакомых не мог даже предположить, где может находиться активист. Его местонахождение по-прежнему остается неизвестным.

Читайте также:

В Башкирии пропавшую женщину нашли мертвой
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: