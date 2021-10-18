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В Башкирии в результате аварий погибли двое мужчин

В Башкирии в результате аварий погибли двое мужчин

10:55, 18 окт 2021

В Башкирии за сутки произошло две смертельных аварии, в которых погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Первое ДТП произошло утром 17 октября в Нефтекамске. 53-летний местный житель на въезде в деревню Крым–Сараево съехал в кювет. Его автомобиль «ВАЗ–2107» опрокинулся. От полученных в аварии травм водитель погиб на месте. 

Вечером того же дня в Кумертау на улице Палатникова 53-летний водитель Mitsubishi RVP наехал на бордюрный камень. Его иномарка также опрокинулась. Мужчина скончался до приезда врачей.

Сообщается, что оба водителя не выжили, так как не были пристегнуты ремнем безопасности. Подробности и причины трагедий в настоящее время устанавливаются. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии ДТП Нефтекамск Кумертау
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