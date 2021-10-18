В Башкирии водитель «Лады Гранта» наехал на лошадь
11:20, 18 окт 2021
Автомобиль наехал на лошадь на трассе в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что вечером 17 октября в Иглинском районе на 24 км автотрассы Уфа — Иглино — Красная Горка автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 43-летний житель Уфы, наехал на лошадь, после этого столкнулся с автомобилем «Ладой Калина», который ехал во встречном направлении.
«В результате аварии водитель «Гранты» с переломами обратился за медицинской помощью. Животное выжило», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.