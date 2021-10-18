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Пенсионерка, которую полицейские протащили по асфальту, рассказала подробности задержания

Пенсионерка, которую полицейские протащили по асфальту, рассказала подробности задержания

12:38, 18 окт 2021

Валентина Звонорева сегодня, 18 октября, рассказала подробности своего задержания на автовокзале в Стерлитамаке.

По словам пенсионерки, она купила электронный билет в Уфу, чтобы разобраться в столице с квитанциями по коммунальным услугам, однако так и не доехала, сообщает издание Уфа1. Ее вытащил из автобуса полицейский, который пришел по просьбе кондуктора. А всему виной оказался QR-код, который Валентина отказалась показывать.

— Когда я покупала билет, нигде не было никаких объявлений, что я еще какие-то документы должна предоставить. А получилось так, что кондуктор вначале пропустил меня на место, а когда зашел повторно, попросил показать QR-код. Я спросила: «Что это такое?» Она говорит: «Если нет — выходи». Я говорю: «Вы мне объясните». А она в ответ: «Сейчас я вызову кого надо, и тебя высадят», — вспоминает Валентина Звонорева.

Тогда-то и пришел полицейский, якобы он не предоставил удостоверение и вытащил бабушку «за шкирку».

— Здоровый, молодой вытолкал меня, где ступеньки. Задрал мне все до головы, шапка упала. Выбросил мои вещи из автобуса. И поволок меня в пункт. Я как мышка у кошки была, — говорит пенсионерка.

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Источник: ufa1.ru
Теги: коронавирусные ограничения Стерлитамакский район
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