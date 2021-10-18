Житель Башкирии выстрелил в соседа из пистолета, заряженного гвоздем
17:23, 18 окт 2021
Больницей и уголовным делом завершились соседские разборки в Кумертау. Началось все с того, что местный житель, изрядно напившись, случайно разбил окно своему соседу.
Возмущенный сосед решил не тратить время на пустые увещевания, а взял свой пистолет (незаряженный и охоложенный) и выстрелил в обидчика. Поняв, что никакого вреда дебошир не получил и успокаиваться не собирается, мужчина сходил домой, вставил в дуло пистолета строительный гвоздь и снова выстрелил в грудь соседу. На этот раз последствия оказались куда серьезнее: у пострадавшего мужчина оказались пробитыми грудная клетка и брюшина с множественными осложнениями. Несколько недель врачи боролись за жизнь мужчины и спасли его.
В отношении мстительного соседа следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Впрочем, тот сразу же полностью признал свою вину, выплатил на лечение пострадавшему 20 тысяч рублей, за что и был великодушно прощен.