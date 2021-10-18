В Башкирии пропала жительница Нуримановского района Альфина Нуриева

22:00, 18 окт 2021

В Нуримановском районе Башкирии пропала 26-летняя Альфина Нуриева, сообщили волонтеры «Поиск детей в Уфе». Предварительно известно, что девушка выехала из дома в селе Новокулево 4 сентября в Уфу и исчезла.



Приметы: на вид 25 лет, рост 160-165, худощавого телосложения, волосы светлые (блондинка).



Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении обратиться по контактам: 102, 8-927-969-89-19, +7 996 106-56-69.



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Фото: «Поиск детей - Уфа»