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В Башкирии пропала жительница Нуримановского района Альфина Нуриева

В Башкирии пропала жительница Нуримановского района Альфина Нуриева

22:00, 18 окт 2021

В Нуримановском районе Башкирии пропала 26-летняя Альфина Нуриева, сообщили волонтеры «Поиск детей в Уфе». Предварительно известно, что девушка выехала из дома в селе Новокулево 4 сентября в Уфу и исчезла.

Приметы: на вид 25 лет, рост 160-165, худощавого телосложения, волосы светлые (блондинка).

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении обратиться по контактам: 102,  8-927-969-89-19, +7 996 106-56-69.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: «Поиск детей - Уфа»
Теги: Нуримановский район происшествия поиск
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