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Стала известна судьба сбитой водителем в Турции жительницы Башкирии

Стала известна судьба сбитой водителем в Турции жительницы Башкирии

22:05, 18 окт 2021

Дочь сбитой в турецком Бодруме жительницы Уфы рассказала сегодня, 18 октября, как развиваются события на данный момент. По ее словам, виновник происшествия пытается уйти от ответственности и отказывается платить за предоставленные госпиталем счета.

«Многие уже знают нашу трагичную поездку в Бодрум. Маму сбил пьяный водитель и скрылся с места происшествия. Она перенесла две тяжелые операции. Ей чудом удалось спастись. Виновник уходит от ответсвенности, отказывается платить за предоставленные госпиталем счета. Изначально сумма составляла 70 тыс. долларов, но позже в больнице пошли на уступки семье, установили сумму в 30 тыс. долларов. Но даже ее они не оплачивают, ссылаясь на отсутствие денег. Нас кое-как выпустили из больницы. Мне пришлось подписать документы, что в течение трех месяцев либо я, либо та сторона выплатит эту сумму», – написала Ольга Андреева в Инстаграм.

Женщина уточнила, что у виновника забрали права на два года, отметив, что это пока что единственное наказание, которое он понес. По словам дочери пострадавшей, сейчас они вместе с матерью находятся на сьемной квартире рядом с гопиталем и три раза в неделю ездят на реабилитационные процедуры, впереди также предстоят повторные операции на колено. Пока что это все оплачивается на собранные силами неравнодушных средства.

«На этой неделе мы собрали все документы, подали в суд на виновника. Адвокаты говорят, это может занять от 2 до 4 лет. Мы не сдаемся. Ищем справедливость. Надеемся вернуться в Уфу к маминому юбилею 25 ноября», – заключила Ольга. 


Ранее сообщалось о том, что  уфимка попала в аварию на второй день отпуска – она уже перенесла две серьезные операции. У пострадавшей множественные травмы головы, ног и внутренних органов. Турецкие врачи прогнозируют, что женщине придется провести как минимум два месяца за границей на лечении – она до сих пор не может ходить.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия
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