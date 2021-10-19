Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку

В Башкирии водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку

09:15, 19 окт 2021

В Уфе водитель автобуса насмерть сбил 66-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 19 октября, на улице Интернациональной. По предварительным данным, бабушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Однако на нее совершил наезд 56-летний водитель автобуса Mercedes-Benz, принадлежащего энергетической организации. Пожилая женщина скончалась до приезда врачей. 

Сообщается, что в момент аварии в автобусе не было пассажиров. По словам водителя, он ехал за вахтовиками и не успел затормозить перед пешеходом.  Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Читайте также:

В Башкирии водитель «Лады Гранта» наехал на лошадь
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа ДТП ДТП Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: