В Башкирии водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку

09:15, 19 окт 2021

В Уфе водитель автобуса насмерть сбил 66-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.







Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 19 октября, на улице Интернациональной. По предварительным данным, бабушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Однако на нее совершил наезд 56-летний водитель автобуса Mercedes-Benz, принадлежащего энергетической организации. Пожилая женщина скончалась до приезда врачей.



Сообщается, что в момент аварии в автобусе не было пассажиров. По словам водителя, он ехал за вахтовиками и не успел затормозить перед пешеходом. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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