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В Башкирии в аварии пострадали две девочки

В Башкирии в аварии пострадали две девочки

10:01, 19 окт 2021

В Башкирии при столкновении автомобилей пострадали девочки 10 и 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Авария произошла накануне утром, 18 октября, в Салавате. По предварительным данным, на пересечении улиц Калинина и Островского 35-летняя местная жительница за рулем Hyundai Solaris при повороте налево не уступила дорогу встречному Chevrolet Lacetti. Иномарки столкнулись. 

В результате ДТП женщина и две ее дочери были травмированы. Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Салават ДТП происшествия
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