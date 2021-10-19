В Башкирии в доме сгорел 45-летний мужчина

10:26, 19 окт 2021

В Башкирии во время пожара погиб 45-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.



Трагедия произошла сегодня, 19 октября. На диспетчерский пульт поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Челноковка Альшеевского района. На место происшествия немедленно выехали спасатели.



К сожалению, во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сообщается, что с начала 2021 года в республике произошло более 9 тысяч пожаров. В них погибли 205 человек.



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