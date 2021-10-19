В Башкирии сторож упал в 5-метровый котлован

Сегодня, 19 октября, в Белорецке произошел несчастный случай. 60-летний сторож во время обхода площадки на улице Блюхера упал в котлован, глубина которого — 5 метров. Самостоятельно выбраться мужчина не смог.
На помощь ему пришли сотрудники Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Спасатели вызволили сторожа и передали его врачам.
— Такие происшествия часто случаются с людьми из-за их невнимательности, поэтому обязательно смотрите, куда вы наступаете. В случае чрезвычайной ситуации (если вы попали в беду или сами стали очевидцем происшествия) необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112, — напомнили в госкомитете.