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В Башкирии сторож упал в 5-метровый котлован

В Башкирии сторож упал в 5-метровый котлован

10:38, 19 окт 2021

Сегодня, 19 октября, в Белорецке произошел несчастный случай. 60-летний сторож во время обхода площадки на улице Блюхера упал в котлован, глубина которого — 5 метров. Самостоятельно выбраться мужчина не смог.

На помощь ему пришли сотрудники Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Спасатели вызволили сторожа и передали его врачам.

— Такие происшествия часто случаются с людьми из-за их невнимательности, поэтому обязательно смотрите, куда вы наступаете. В случае чрезвычайной ситуации (если вы попали в беду или сами стали очевидцем происшествия) необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112, — напомнили в госкомитете.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район
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