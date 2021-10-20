В Башкирии на территории детской площадки поймали волка

09:34, 20 окт 2021

Волка планировали вывезти в Иглинский район. По словам Минприроды, животное скончалось от полученных травм еще при отлове, однако в ведомстве утверждают, что животное отлавливали исключительно гуманными методами.







Стало известно, что бегавшего в Уфе на территории детской площадки волка поймали сотрудники МЧС, однако животное в конечном итоге скончалось.



Как сообщает издание «РИА новости» со ссылкой на Минприроды Башкирии, волк умер от полученных при отлове травм, однако в ведомстве также заявляют, что хищника отлавливали гуманными методами.

Хищник довольно крупных размеров был пойман в районе улицы Академика Королева. Отлов велся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара. Специалистами МЧС и ветеринарами были проведены реанимационные мероприятия, но волк, к сожалению, умер, — Минприроды Башкирии.



В пресс-службе МЧС Башкирии, также сообщают, что волк нанес спасателю небольшую травму.

— Волк ему палец зацепил, перебинтовали сразу, там ничего страшного не случилось. Сотрудник в порядке, ему сразу на всякий случай сделали укол от столбняка, — МЧС Башкирии.

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Напомним, что в Уфе волк появился вчера, 19 октября, в этот же день Минприроды Башкирии сообщило, что волка поймали и готовы перевезли в лес Иглинского района.