В Башкирии пенсионерка избила школьницу за то, что та кормила бездомных кошек
09:42, 20 окт 2021
В Уфе на улице Ладыгина пенсионерка избила школьницу, которая подкармливала бездомных кошек.
Известно, что неприятная история произошла днем 19 октября. Как стало известно «КП-Уфа», 10-летняя девочка перед занятиями в школе решила покормить бездомных котиков рядом с учебным заведением. Школьница едва успела открыть корм, как на нее из неоткуда с ругательствами набросилась 72-летняя женщина. Пенсионерка успела несколько раз ударить ребенка головой о стену дома, рядом с которым она кормила бездомных животных. При этом она кричала «Зачем моих кошек кормите!?».
Мимо проходил мужчина, который успокоил нападавшую пенсионерку. Перепуганная девочка прибежала в школу, где ей оказали первую помощь. Также учителя сообщили о случившемся родителям ребенка. Тем обратились в полицию.
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