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В Башкирии пенсионерка избила школьницу за то, что та кормила бездомных кошек

В Башкирии пенсионерка избила школьницу за то, что та кормила бездомных кошек

09:42, 20 окт 2021

В Уфе на улице Ладыгина пенсионерка избила школьницу, которая подкармливала бездомных кошек.

Известно, что неприятная история произошла днем 19 октября. Как стало известно «КП-Уфа», 10-летняя девочка перед занятиями в школе решила покормить бездомных котиков рядом с учебным заведением. Школьница едва успела открыть корм, как на нее из неоткуда с ругательствами набросилась 72-летняя женщина. Пенсионерка успела несколько раз ударить ребенка головой о стену дома, рядом с которым она кормила бездомных животных. При этом она кричала «Зачем моих кошек кормите!?».

Мимо проходил мужчина, который успокоил нападавшую пенсионерку. Перепуганная девочка прибежала в школу, где ей оказали первую помощь. Также учителя сообщили о случившемся родителям ребенка. Тем обратились в полицию.

- В дежурную часть поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что неизвестная нанесла ее дочери телесные повреждения. Сейчас по данному факту проводится проверка. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой вынесут процессуальное решение. Личность предполагаемой нападавшей установлена, - сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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