В Башкирии машину вахтовика протаранил прокурор

10:31, 20 окт 2021

В Башкирии прокурор протаранил машину вахтовика. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил собственный источник Уфа1.







Сама авария произошла накануне в Баймаке. Фотографии, где две искореженные машины стоят на улице Стахановской, появились в соцсетях. Оказалось, что в аварию попали «Лада-Приора» и «Хендай-Солярис». За рулем иномарки был прокурор Баймакского района Азат Каримов.



По словам собственного источника редакции, за рулем отечественной легковушки находился 35-летний вахтовик из Башкирии. По официальной версии, он поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. В это же время по дороге ехала иномарка, принадлежащая прокуратуре, с «красивыми» номерами и серией.



Известно, что оба водителя были трезвыми.

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