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В Башкирии в аварии погиб 38-летний водитель

В Башкирии в аварии погиб 38-летний водитель

11:02, 20 окт 2021

В Башкирии 38-летний мужчина погиб, попав в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.  

19 октября ДТП произошло в пятом часу вечера в Благовещенском районе. На 56 км трассы Уфа – Янаул столкнулись две попутные Skoda Octavia. По предварительным данным, один из водителей совершал обгон и допустил касательное столкновение со вторым автомобилем. Его машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате мужчина, находившийся за рулем, от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.  

Сообщается, что второй водитель не пострадал. Причины трагедии устанавливаются. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Благовещенский район аварии ДТП происшествия
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