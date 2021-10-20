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В Башкирии не справившись с управлением погиб водитель «Лады Гранты»

В Башкирии не справившись с управлением погиб водитель «Лады Гранты»

11:23, 20 окт 2021

В Башкирии в ДТП погиб мужчина, еще одна женщина пострадала. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

Авария произошла в ночь с 19 на 20 октября в Туймазинском районе. На 11 км дороги Туймазы – Серафимовский 54-летний местный житель за рулем «Лады Гранты» не справился с рулевым управлением. Его автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся. 

От полученных травм 54-летний водитель скончался на месте. В машине в момент ДТП также находилась его 52-летняя супруга. Женщина была госпитализирована. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Туймазинский район аварии ДТП
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