В Башкирии не справившись с управлением погиб водитель «Лады Гранты»
11:23, 20 окт 2021
В Башкирии в ДТП погиб мужчина, еще одна женщина пострадала. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
Авария произошла в ночь с 19 на 20 октября в Туймазинском районе. На 11 км дороги Туймазы – Серафимовский 54-летний местный житель за рулем «Лады Гранты» не справился с рулевым управлением. Его автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.
От полученных травм 54-летний водитель скончался на месте. В машине в момент ДТП также находилась его 52-летняя супруга. Женщина была госпитализирована. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.