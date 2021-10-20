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В Башкирии мужчина обокрал мать друга прямо на его похоронах

В Башкирии мужчина обокрал мать друга прямо на его похоронах

12:57, 20 окт 2021

В Баймаке полицейские задержали 31-летнего рецидивиста, который совершил преступления прямо на похоронах своего друга.

В тот день 68-летняя пенсионерка хоронила сына и обнаружила пропажу 15 тысяч рублей. Оперативники смогли быстро вычислить злоумышленника – им оказался 31-летний ранее судимый друг усопшего, который пришел его помянуть.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, мужчина остался дома, якобы для уборки, пока все остальные поехали на кладбище. На самом деле он воспользовался моментом и обыскал кошелек убитой горем пенсионерки. Забрав 15 тысяч рублей, он сбежал. Сначала женщина не стала писать заявление о краже, но позже все-таки обратилась в полицию. Задержанный находится под стражей.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Баймакский район криминал происшествия
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