В Башкирии эвакуировали посетителей 5 торговых центров

13:04, 20 окт 2021

В Уфе днем 20 октября из пяти торговых центров эвакуировали посетителей и сотрудников. Среди них торговые комплексы «Мир», «Галерея Арт», «Планета».



Как стало известно агентству «Башинформ» от источника, возможной причиной инцидента стала рассылка о подозрительных предметах на территории ТЦ.



К зданиям стянулись все экстренные службы: сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Проводится осмотр торговых помещений.



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