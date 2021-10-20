В Башкирии эвакуировали посетителей 5 торговых центров
13:04, 20 окт 2021
В Уфе днем 20 октября из пяти торговых центров эвакуировали посетителей и сотрудников. Среди них торговые комплексы «Мир», «Галерея Арт», «Планета».
Как стало известно агентству «Башинформ» от источника, возможной причиной инцидента стала рассылка о подозрительных предметах на территории ТЦ.
К зданиям стянулись все экстренные службы: сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Проводится осмотр торговых помещений.
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Источник:
www.bashinform.ru
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