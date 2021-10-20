В Башкирии в центре города мужчина скончался на глазах у очевидцев

18:43, 20 окт 2021

В Уфе сегодня, 20 октября, на улице Авроры насмерть сбили мужчину. Как следует из опубликованной очевидцами информации, ДТП произошло возле Института глазных болезней.







Мужчина, который сбил пострадавшего прокомментировал, что ехал за автобусом и не заметил, как пешеход внезапно выскочил на дорогу.



Пострадавшему пытались какое-то время оказать медицинкую помощь, но в результате он все же скончался на месте происшествия.



В ГИБДД по Башкирии прокомментировали, что авария произошла около 17:00. За рулем автомобиля находился житель Иглинского района. Пострадавшему по данным ведомства, 40-45 лет.

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Фото: ГИБДД по Башкирии