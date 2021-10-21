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В Башкирии на заснеженной трассе погиб 33-летний мужчина

В Башкирии на заснеженной трассе погиб 33-летний мужчина

10:41, 21 окт 2021

В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, которая произошла накануне, 20 сентября, в Учалинском районе. В результате происшествия погиб 33-летний мужчина. Судя по опубликованным фотоматериалам, в районе уже пошел снег.

По предварительным данным, на четвертом км дороги Учалы-Кирябинское водитель за рулем «Лады Гранта» вылетел в кювет, после чего его автомобиль опрокинулся.

Мужчину после ДТП госпитализировали в тяжелом состоянии, а вечером того же дня он скончался, не приходя в сознание, в больнице. В ГИБДД уточнили, что у погибшего не было водительских прав. В настоящий момент выясняются причины произошедшего. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Учалинский район происшествия аварии ДТП
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