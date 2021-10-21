В Башкирии ребенок с аутизмом сломал руку и повредил позвоночник на уроке музыки

10:49, 21 окт 2021

В Стерлитамаке 8-летний мальчик с инвалидностью получил серьезные травмы на уроке музыки. Волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева рассказала об этом в своих социальных сетях.







Мальчик в этому году пошел учиться в школу № 25 для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как у ребенка обнаружили расстройство аутистического спектра. Он совершенно не разговаривает, но в учебном заведении начал приспосабливаться к людям, и все было хорошо.



12 октября мама отвела ребенка в школу. У них был урок музыки, на котором находилось всего три ученика. Регина Биргулиева отмечает, что в учреждении специальные тяжелые двери — для того, чтобы дети без помощи взрослых не могли их открыть. Однако в этот раз она была не закрыта. Мальчик вышел из кабинета. Урок проходил на втором этаже школы, ребенка обнаружили на первом.





— У мальчика перелом руки, костей таза, проведена операция. Так же повреждение позвоночника. Как минимум два месяца строгий постельный режим. И ещё неизвестно, как скоро и вообще, сможет ли он ходить, — сказала Регина Биргулиева.

— Как можно не уследить за ребёнком, когда в классе всего три человека? Да и потом, в этой школе учатся ведь особенные детки. А что, если бы это произошло в обычной школе? Она бы тоже сказала «надо было принести справку»? — задается вопросом Регина Биргулиева.









Мама ребенка обратилась в полицию. Следом за ней в отдел пришла учительница. Она обвинила во всем родительницу, указав, что мать должна была принести справку и сообщить, что за ребенком нужно следить. В полиции посоветовали решить ситуацию мирным путем.

Школа не вызвала ребенку даже скорую помощь. Все ждали приезда матери, которая после сама отвезла сына в больницу. Волонтер АНО «Радуга добра» хочет добиться справедливости и наказать виновного в ситуации.

— Мама мальчика сейчас находится просто в ужасном состоянии, ей морально очень тяжело. Не спит ночами, дежурит возле его кровати, — сказала Регина Биргулиева.

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Фото: социальные сети Регины Биргулиевой