В Башкирии ребенок с аутизмом сломал руку и повредил позвоночник на уроке музыки
10:49, 21 окт 2021
В Стерлитамаке 8-летний мальчик с инвалидностью получил серьезные травмы на уроке музыки. Волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева рассказала об этом в своих социальных сетях.
Мальчик в этому году пошел учиться в школу № 25 для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как у ребенка обнаружили расстройство аутистического спектра. Он совершенно не разговаривает, но в учебном заведении начал приспосабливаться к людям, и все было хорошо.
12 октября мама отвела ребенка в школу. У них был урок музыки, на котором находилось всего три ученика. Регина Биргулиева отмечает, что в учреждении специальные тяжелые двери — для того, чтобы дети без помощи взрослых не могли их открыть. Однако в этот раз она была не закрыта. Мальчик вышел из кабинета. Урок проходил на втором этаже школы, ребенка обнаружили на первом.
Школа не вызвала ребенку даже скорую помощь. Все ждали приезда матери, которая после сама отвезла сына в больницу. Волонтер АНО «Радуга добра» хочет добиться справедливости и наказать виновного в ситуации.
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