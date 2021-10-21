В Башкирии ученик 9 класса пригрозил расстрелять класс

16:18, 21 окт 2021

В Башкирии после угроз неизвестного эвакуировали учеников и учителей школы в селе Мраково Кугарчинского района республики. Об этом сообщили в "Вестях".



Как сообщил источник в правоохранительных органах, сообщение с угрозами расстрела школьников поступило в общий чат одного из классов. На место прибыли полицейские. В результате произошедшего в полицию доставили учащегося 9-ого класса этой школы, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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