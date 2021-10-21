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Стало известно, как в Башкирии ребенок с ОВЗ получил травмы в музыкальной школе

Стало известно, как в Башкирии ребенок с ОВЗ получил травмы в музыкальной школе

19:33, 21 окт 2021

Следственный комитет Башкирии начал проверку несчастного случая, который зафиксирован в одной из школ в Стерлитамаке.

Напомним, 8-летний мальчик с инвалидностью находился на уроке музыки в коррекционной школе. Волонтёры благотворительной организации сообщили, что ребёнок без ведома учителя ушёл из класса, после чего его нашли с травмами на первом этаже

Оказалось, мальчик выпал из окна на втором этаже. Его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у ребёнка многочисленные травмы. Сейчас ему требуется особое внимание врачей.

Семья пострадавшего ребёнка обратилась в полицию, но учительница коррекционной школы обвинила в случившемся маму мальчика. По мнению педагога, женщина должна была принести в учебное учреждение справку о том, что за ребёнком должен быть особый присмотр. При этом в момент произошедшего в классе было всего 3 ученика. Сам мальчик имеет проблемы с коммуникацией и общением.

Пресс-служба СК РФ по РБ 

В настоящее время следователям предстоит опросить руководство, педагогический состав и учащихся учебного заведения, изучить условия обучения, провести иные следственно мероприятия, направленные на проверку полноты принимаемых мер по обеспечению безопасности обучающихся при нахождении в учебном заведении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Источник: bash.news
Теги: Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке происшествия
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