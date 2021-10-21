В Башкирии от обрушения лестничного проема в двухэтажном доме пострадали два человека
23:15, 21 окт 2021
В Уфе в жилом двухэтажном доме на улице Черниковской, 21 обрушился лестничный проем на второй этаж. Пострадали два человека.
Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Известно, что дом построили еще в 1944 году. Сейчас на месте работают специалисты из ЖЭУ-29.
— Среди пострадавших 35-летняя женщина, которая ушибла палец левой стопы, и ее одногодка — мужчина с царапинами на правой ноге. Пострадавшие от госпитализации отказались, — дополнили в ведомстве.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: скрин видео
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