Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии от обрушения лестничного проема в двухэтажном доме пострадали два человека

В Башкирии от обрушения лестничного проема в двухэтажном доме пострадали два человека

23:15, 21 окт 2021

В Уфе в жилом двухэтажном доме на улице Черниковской, 21 обрушился лестничный проем на второй этаж. Пострадали два человека.

Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Известно, что дом построили еще в 1944 году. Сейчас на месте работают специалисты из ЖЭУ-29.

— Среди пострадавших 35-летняя женщина, которая ушибла палец левой стопы, и ее одногодка — мужчина с царапинами на правой ноге. Пострадавшие от госпитализации отказались, — дополнили в ведомстве.

Читайте также:

В Башкирии мужчина-инвалид пострадал во время пожар
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: