В Башкирии от обрушения лестничного проема в двухэтажном доме пострадали два человека

23:15, 21 окт 2021

В Уфе в жилом двухэтажном доме на улице Черниковской, 21 обрушился лестничный проем на второй этаж. Пострадали два человека.



Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Известно, что дом построили еще в 1944 году. Сейчас на месте работают специалисты из ЖЭУ-29.



— Среди пострадавших 35-летняя женщина, которая ушибла палец левой стопы, и ее одногодка — мужчина с царапинами на правой ноге. Пострадавшие от госпитализации отказались, — дополнили в ведомстве.

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Фото: скрин видео