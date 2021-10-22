В Башкирии мужчина и женщина занимались сбытом фальшивых денег

09:33, 22 окт 2021

В Республике Башкортостан суд вынес обвинительный приговор мужчине и женщине из города Нефтекамска, расплачивавшихся в торговых точках поддельными денежными купюрами. Информацию об этом сообщили в пресс-центре Прокуратуры республики.







Мошенничество было раскрыто в ноябре прошлого года. В торговых точках преступники расплачивались поддельными денежными купюрами номиналом пять тысяч рублей, а сдачу получали настоящими банкнотами. Подельников арестовали сотрудники правоохранительных органов, когда они расплатились 2-мя "липовыми" банкнотами.

Свою вину в содеянном подозреваемые признали. Отмечается, что мужчина до этого уже был судим. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщина получила один год заключения условно с испытательным сроком на этот же период.

Читайте также: В Башкирии ученик 9 класса пригрозил расстрелять класс

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram