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В Башкирии мужчина и женщина занимались сбытом фальшивых денег

В Башкирии мужчина и женщина занимались сбытом фальшивых денег

09:33, 22 окт 2021

В Республике Башкортостан суд вынес обвинительный приговор мужчине и женщине из города Нефтекамска, расплачивавшихся в торговых точках поддельными денежными купюрами. Информацию об этом сообщили в пресс-центре Прокуратуры республики.

Мошенничество было раскрыто в ноябре прошлого года. В торговых точках преступники расплачивались поддельными денежными купюрами номиналом пять тысяч рублей, а сдачу получали настоящими банкнотами. Подельников арестовали сотрудники правоохранительных органов, когда они расплатились 2-мя "липовыми" банкнотами.

Свою вину в содеянном подозреваемые признали. Отмечается, что мужчина до этого уже был судим. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщина получила один год заключения условно с испытательным сроком на этот же период.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Нефтекамск происшествия криминал
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