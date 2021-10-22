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В Башкирии возле кафе обнаружили труп мужчины

В Башкирии возле кафе обнаружили труп мужчины

09:48, 22 окт 2021

В четверг утром, 21 октября, в городе Нефтекамске, недалеко от пользующегося популярностью кафе, случайные прохожие увидели тело неизвестного мужчины. Видимых телесных повреждений у него не было. Горожане сообщили о страшной находке в правоохранительные органы.

Информацию об обнаружении трупа на одной из улиц города Нефтекамска подтвердили в пресс-центре Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан. Погибшим оказался 46-летний местный житель. Выяснить причины скоропостижной кончины несчастного сейчас должны будут специалисты судмедэкспертизы, так как видимых телесных повреждений у него действительно не было выявлено.


- По имеющимся сведениям, он мог скончаться из-за осложнения болезни. Обстоятельства уточняются, - сообщили в пресс-центре республиканского Министерства внутренних дел.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск происшествия
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