В Башкирии водитель легковушки, пытаясь скрыться от погони инспекторов ГИБДД, вылетел в кювет

10:50, 22 окт 2021

В прошедший четверг, 21 октября, в Зилаирском районе Республики Башкортостан случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травмы местный житель.







По сообщению пресс-центра республиканского ГИБДД, ДТП случилось вечером в селе Зилаир. Водитель отечественного авто не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться от них в лесу.



Согласно информации ведомства, двигаясь по селу со стороны улицы Голубцова в направлении улицы Красных Партизан, мужчина превысил скорость на скользкой автодороге и, не справившись с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии 43-летний пассажир, который находился в автомобиле, получил различные травмы. Его срочно госпитализировали в Сибайскую горбольницу.

В пресс-центре ГИДД по Республике Башкортостан отметили, что нарушитель отказался пройти медосвидетельствование.

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