В Башкирии водитель легковушки, пытаясь скрыться от погони инспекторов ГИБДД, вылетел в кювет
10:50, 22 окт 2021
В прошедший четверг, 21 октября, в Зилаирском районе Республики Башкортостан случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травмы местный житель.
По сообщению пресс-центра республиканского ГИБДД, ДТП случилось вечером в селе Зилаир. Водитель отечественного авто не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться от них в лесу.
Согласно информации ведомства, двигаясь по селу со стороны улицы Голубцова в направлении улицы Красных Партизан, мужчина превысил скорость на скользкой автодороге и, не справившись с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии 43-летний пассажир, который находился в автомобиле, получил различные травмы. Его срочно госпитализировали в Сибайскую горбольницу.
В пресс-центре ГИДД по Республике Башкортостан отметили, что нарушитель отказался пройти медосвидетельствование.
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