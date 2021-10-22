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В Башкирии водитель легковушки, пытаясь скрыться от погони инспекторов ГИБДД, вылетел в кювет

В Башкирии водитель легковушки, пытаясь скрыться от погони инспекторов ГИБДД, вылетел в кювет

10:50, 22 окт 2021

В прошедший четверг, 21 октября, в Зилаирском районе Республики Башкортостан случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травмы местный житель.

По сообщению пресс-центра республиканского  ГИБДД, ДТП случилось вечером в селе Зилаир. Водитель отечественного авто не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться от них в лесу.

Согласно информации ведомства, двигаясь по селу со стороны улицы Голубцова в направлении улицы Красных Партизан, мужчина превысил скорость на скользкой автодороге и, не справившись с управлением,  вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии 43-летний пассажир, который находился в автомобиле, получил различные травмы. Его срочно госпитализировали в Сибайскую горбольницу.

В пресс-центре ГИДД по Республике Башкортостан отметили, что нарушитель отказался пройти медосвидетельствование.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Зилаирский район происшествия аварии ДТП
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