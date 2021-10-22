В Башкирии супруги напали на сотрудников полиции и натравили на них собаку

11:39, 22 окт 2021

В Республике Башкортостан 35-летний житель Благовещенского района и его 23-летняя жена напали на представителей органов правопорядка, а также натравили на полицейских собаку. Подробности происшествия рассказали в пресс-центре Прокуратуры Башкирии.







Предварительно был установлено, что в июле нынешнего года двое полицейских явились к обвиняемым домой, чтобы установить местопребывание ребенка, который находится там со своим отцом.



Но во время проверки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал замахиваться на людей в форме совковой лопатой, а позже натравил на них ротвейлера. В это время супруга обвиняемого напала на сотрудников полиции с кулаками. В итоге старший криминалист получил ранение правой кисти, а участковый - телесные повреждения.

Обвиняемые свою вину признали лишь частично. В скором времени уголовное дело о применении насилия к представителям закона изучит Благовещенский райсуд.

Читайте также: В Башкирии терапевт получила взятку за поддельную справку о вакцинации от коронавируса

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram