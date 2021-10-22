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В Башкирии на пешеходном переходе сбили 69-летнего мужчину

В Башкирии на пешеходном переходе сбили 69-летнего мужчину

12:15, 22 окт 2021

В Уфе по улице Пархоменко водитель авто сбил пешехода – в результате ДТП мужчина с различными травмами госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Накануне, 21 октября, вечером напротив дома №97 по улице Пархоменко, 41-летний мужчина, за рулем автомобиля «Lada Largus», двигаясь в сторону улицу Цюрупы, наехал на 69-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа ДТП ДТП Уфа
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