В Башкирии водитель из-за снегопада сбил на трассе пешехода

15:05, 22 окт 2021

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Стерлитамакском районе накануне, 21 октября, водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2109 сбил пешехода из-за плохой видимости.



Предварительно известно, что ДТП произошло на 1 км автодороги Буриказганово-Стерлитамак. 26-летний местный житель из-за снегопада сбил 57-летнего жителя Аургазинского района, шедшего по дороге.



В результате аварии пострадавшего госпитализировали в больницу. Водитель рассказал, что пешеход шел по дорогу без световозвращающих элементов на одежде.



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Фото: ГИБДД по Башкирии