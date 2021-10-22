В Башкирии водитель из-за снегопада сбил на трассе пешехода
15:05, 22 окт 2021
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Стерлитамакском районе накануне, 21 октября, водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2109 сбил пешехода из-за плохой видимости.
Предварительно известно, что ДТП произошло на 1 км автодороги Буриказганово-Стерлитамак. 26-летний местный житель из-за снегопада сбил 57-летнего жителя Аургазинского района, шедшего по дороге.
В результате аварии пострадавшего госпитализировали в больницу. Водитель рассказал, что пешеход шел по дорогу без световозвращающих элементов на одежде.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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