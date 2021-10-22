В Башкирии инвалид обвинила судебного пристава в рукоприкладстве

15:30, 22 окт 2021

В Альшеевском районе Башкирии местная жительница, инвалид III группы, угодила в больницу села Раевский.







По ее словам, до больничной койки ее довел судебный пристав. Подробности случившегося рассказали в "Башинформе".

«13 октября в здание, где находятся приставы, мы заехали с мужем за квитанциями по уплате штрафов. Муж зашел в кабинет к приставу, а я осталась в коридорчике. Передо мной стоял стол, за ним сидел дежурный пристав. Я инвалид, страдаю тяжелой болезнью, мне стало плохо. Я обратилась к приставу, чтобы он позвал моего мужа, чтобы тот вывел меня на крыльцо или в машину посадил. Пристав мне в грубой форме ответил, что сейчас мне устроит, что быстро меня в чувство приведет. Он подошел ко мне, схватил за куртку, начал трепать, потом наотмашь, не кулаком, а ладошкой сильно ударил по голове. Я закричала и упала, потеряла сознание. Как потом я узнала, на мой крик выбежал муж, девушка-пристав, она вроде даже меня стала защищать. Я то приходила в сознание, то вновь отключалась. Вызвали «скорую» - меня увезли в больницу. Врачи диагностировали ушиб головы, моя болезнь обострилась, я еле хожу, держась за стенку», - сообщила собеседница.

Женщина отметила, что «это беспредел, что нападают на простых людей». В больницу приехали сотрудники полиции, пострадавшая написала заявление. Она хочет, чтобы тот, кто довел ее до такого состояния, понес наказание.



По некоторым данным, существует и другая версия, якобы женщина могла упасть сама, ввиду своего тяжелого недуга.

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