Житель Башкирии заживо сгорел в собственном гараже
10:18, 23 окт 2021
Жертвой пожара стал 52-летний житель Стерлитамака. Его тело обнаружили пожарные после тушения возгорания в гараже.
Трагедия произошла вечером в пятницу на улице Трубная Стерлитамака, где горел гараж.
- В результате пожара огнём повреждены вещи внутри гаража на площади 12 «квадратов», - сообщили в МЧС по РБ. - К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1969 года рождения.Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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Источник:
www.sobkor02.ru
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