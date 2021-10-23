Житель Башкирии заживо сгорел в собственном гараже

10:18, 23 окт 2021

Жертвой пожара стал 52-летний житель Стерлитамака. Его тело обнаружили пожарные после тушения возгорания в гараже.



Трагедия произошла вечером в пятницу на улице Трубная Стерлитамака, где горел гараж.



- В результате пожара огнём повреждены вещи внутри гаража на площади 12 «квадратов», - сообщили в МЧС по РБ. - К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1969 года рождения.

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Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.