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Житель Башкирии заживо сгорел в собственном гараже

Житель Башкирии заживо сгорел в собственном гараже

10:18, 23 окт 2021

Жертвой пожара стал 52-летний житель Стерлитамака. Его тело обнаружили пожарные после тушения возгорания в гараже.

Трагедия произошла вечером в пятницу на улице Трубная Стерлитамака, где горел гараж.

- В результате пожара огнём повреждены вещи внутри гаража на площади 12 «квадратов», - сообщили в МЧС по РБ. - К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1969 года рождения.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия происшествия в Стерлитамаке пожар
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