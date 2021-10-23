В Башкирии в аварии легковушек пострадали 2 человека
17:32, 23 окт 2021
В Башкирии рано утром произошла очередная авария с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД РБ.
По данным ведомства, в седьмом часу утра в Абзелиловском районе республики на восьмом километре автодороги Аскарово-Аэропорт столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2109 под управлением 37-летнего местного жителя и встречный ВАЗ-2107, за рулём которого находился 31-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя, а также 40-летний пассажир ВАЗ-2109 получили травмы и были госпитализированы.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2400 нарушений ПДД, задержаны 42 нетрезвых водителя, сообщили в ведомстве.