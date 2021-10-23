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В Башкирии в аварии легковушек пострадали 2 человека

В Башкирии в аварии легковушек пострадали 2 человека

17:32, 23 окт 2021

В Башкирии рано утром произошла очередная авария с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД РБ.

По данным ведомства, в седьмом часу утра в Абзелиловском районе республики на восьмом километре автодороги Аскарово-Аэропорт столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2109 под управлением 37-летнего местного жителя и встречный ВАЗ-2107, за рулём которого находился 31-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя, а также 40-летний пассажир ВАЗ-2109 получили травмы и были госпитализированы. 

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2400 нарушений ПДД, задержаны 42 нетрезвых водителя, сообщили в ведомстве.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Абзелиловский район аварии ДТП происшествия
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