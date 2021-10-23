В Башкирии мужчина перевел букмекерам с карты приятеля более 400 тысяч рублей

18:28, 23 окт 2021

Житель Башкирии перевел с банковской карты приятеля почти 425 тысяч рублей на счет букмекерской компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.







В дежурную часть обратился 32-летний житель Ишимбая и сообщил, что знакомый похитил деньги с его банковской карты.



По предварительным данным установлено, подозреваемый был в гостях у заявителя и помогал ему с ремонтом в доме. В течение дня мужчины распивали горячительные напитки. После того как работа была выполнена, хозяин дома отправился спать. В это время гость взял его телефон и через мобильный банк перевел деньги на неизвестный счет. На следующий день потерпевший не обнаружил своего приятеля и, взяв телефон, чтобы ему позвонить увидел уведомление о списании суммы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.

«Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина признался, что деньги он переводил на счет букмекеров, где пытался заработать на ставках. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.

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