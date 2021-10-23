В Башкирии мужчина перевел букмекерам с карты приятеля более 400 тысяч рублей
18:28, 23 окт 2021
Житель Башкирии перевел с банковской карты приятеля почти 425 тысяч рублей на счет букмекерской компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В дежурную часть обратился 32-летний житель Ишимбая и сообщил, что знакомый похитил деньги с его банковской карты.
По предварительным данным установлено, подозреваемый был в гостях у заявителя и помогал ему с ремонтом в доме. В течение дня мужчины распивали горячительные напитки. После того как работа была выполнена, хозяин дома отправился спать. В это время гость взял его телефон и через мобильный банк перевел деньги на неизвестный счет. На следующий день потерпевший не обнаружил своего приятеля и, взяв телефон, чтобы ему позвонить увидел уведомление о списании суммы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.