В Башкирии погиб водитель "Chevrolet Cruze", опрокинувшись в кювет

09:46, 24 окт 2021

Ближе к полуночи в Мелеузовском районе на 1 км автодороги Мелеуз-Химзавод 43-летний местный житель за рулём "Chevrolet Cruze", предположительно, не справился с рулевым управлением допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в аварии пострадала 42-летняя супруга водителя, с различными травмами она госпитализирована.



Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ